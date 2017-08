Un home de 32 anos faleceu nun accidente de tráfico en Oza-Cesuras (A Coruña)

Un home de 32 anos e residente en Melide faleceu na noite deste martes nun accidente de tráfico en Oza-Cesuras (A Coruña), despois de que o vehículo no que circulaba se saíse da vía e acabara impactando contra un muro e un poste do tendido eléctrico.

O sinistro tivo lugar na AC-230, a estrada que une Curtis con Montesalgueiro, á altura de Brueiro. O cadáver do home quedou atrapado no interior do vehículo e tivo que ser liberado polos efectivos de emerxencia.

Foi unha persoa particular a que deu conta do sinistro ao 112 Galicia ás 22,10 horas deste martes. Segundo detallou, o vehículo comezou a arder tras o impacto.

Con estes datos, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou a 061-Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Betanzos. Tamén se informou ao GES de Curtis e á Garda Civil. Ademais, os feitos foron postos en coñecemento da empresa eléctrica responsable do servizo na zona, para que proceda á reparación do tendido eléctrico afectado.

Tamén se solicitou, a través do 112, a mobilización do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias para que preste apoio aos familiares da vítima. Está previsto que á primeira hora da mañá deste mércores dous membros do GIPCE desprácense ao domicilio familiar, en Curtis.