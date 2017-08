Investigan a dous veciños por unha agresión con arma de fogueo a un mozo de 23 anos en Lugo

A Policía Local de Lugo informou da instrución de dilixencias contra dous homes que agrediron a un veciño da localidade cunha arma de fogueo na cabeza e propináronlle varios golpes, nun enfrontamento que se iniciou en redes sociais.

Segundo informa a Policía Local, a agresión ocorreu no barrio do Sacro Corazón, nas proximidades da Igrexa. O aviso, que foi recibido ás 17,18 horas do martes, informaba de que catro persoas estaban a agredir a un mozo. Denunciábase que portaban, supostamente, un arma de fogo, porque se escoitou unha detonación e o agredido sangraba pola cabeza.

Os axentes desprazáronse ao lugar e localizaron a un mozo desorientado, tremendo e aparvado, cun golpe na cara. Foi identificado como un veciño de Lugo, C.G.L., de 23 anos de idade. O agredido explicou aos axentes que momentos antes fora agredido e que utilizaran unha arma de fogueo contra el.

Tras a súa identificación, foi trasladado por unha dotación do 061 ao centro hospitalario do HULA.

Os axentes iniciaron a continuación a pertinente investigación, podendo saber, a través de testemuñas presenciais que, nun primeiro momento, había catro novos no altercado. Un deles portaba unha pistola de fogueo coa que encañonou ao agredido na fazula, á vez que lle dicía "voute matar".

Despois, colocoulle a arma na cabeza e disparoulle, ocasionándolle lesións e provocando a súa caída ao chan, onde foi despois golpeado polos integrantes do grupo.

Amigos da vítima identificaron os autores da agresión como B.N.S. e o seu irmán J.N.S., veciños de Lugo. Segundo a información solicitada pola Policía, a agresión derivábase dun enfrontamento a través das redes sociais.

A Policía Local informou que un dos autores da agresión xa participara noutro altercado o luns na rúa Bispo Aguirre, onde tamén foi identificado e denunciado por un membro da Policía de Barrio por infrinxir a lei de Seguridade Cidadá por alterar a orde pública.