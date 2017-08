Dúas veciñas do municipio pontevedrés de Arbo foron vítimas do timo telefónico coñecido como "emerxencias de familia" ou "estafa do avó", chegando a efectuar ingresos de 5.300 e 3.700 euros tras recibir chamadas dun suposto parente de Arxentina con problemas económicos.

Segundo informa a Garda Civil, durante os últimos meses están a proliferar as denuncias sobre este tipo de estafas. Os dous casos máis recentes son os destas dúas veciñas de Arbo, o pasado venres, 4 de agosto.

Nos dous casos o relato dos feitos é practicamente idéntico. Primeiro, reciben unha chamada telefónica dun parente en Arxentina que, supostamente, está retido nun aeroporto. Nun caso dixo que estaba en Madrid e no outro en Mexico.

En ambos os casos, o suposto parente asegúralles que necesita que lle envíen, antes dunha hora, unha determinada cantidade de diñeiro, por un tema relacionado cos impostos.

O familiar que recibe a chamada dálle credibilidade á demanda de auxilio e procede a realizar o pago do diñeiro que lle piden, xeralmente a través de WATER UNION.

Nestes casos, as vítimas recibiron ata dúas e tres chamadas posteriores nas que lles demandaban máis diñeiro por un aumento no pago dos impostos ou unha sanción sobrevinda.

Xa no mes de marzo producírase outro timo destas características. Neste caso, a unha persoa nonagenaria en Poio, á que lle estafaron 2.000 euros.

ALERTA SOBRE PROLIFERACIÓN DESTES TIMOS

A Garda Civil xa alertou sobre a proliferación duns timos que tamén se coñecen como a "estafa do avó", porque na maior parte dos casos as vítimas adoitan ser persoas de avanzada idade.

O modus operandi é sempre similar. Facéndose pasar por familiares, os estafadores chaman por teléfono ou envían mensaxes pedindo desesperadamente que lles transfiran unha determinada cantidade de diñeiro de forma inmediata.

Adoitan dicir que necesitan o diñeiro en efectivo para axudarlles nunha emerxencia, para saír de prisión, axudarlles a pagar unha factura de hospital ou, como ocorre na maior parte das veces, para axudarlles a saír dun país estranxeiro.

O obxectivo é enganar á persoa coa que se pon en contacto para que lles envíe o diñeiro antes de que poida darse conta de que se trata dunha estafa.

Ante a proliferación deste tipo de estafas, a Garda Civil aconsella que cando se reciban este tipo de chamadas telefónicas se evite actuar inmediatamente, se verifique a identidade da persoa que chama; compróbese a veracidade da historia con outra persoa da súa contorna familiar aínda que lle dixeran que garde secreto; que nunca se faga o ingreso do diñeiro que se solicita e que se poña o feito en coñecemento das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, a través do teléfono 062.