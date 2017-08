Crece o emprego deportivo en Galicia, pero asociado á precariedade laboral

Máis emprego, pero tamén máis precariedade e temporalidade. O sector deportivo galego experimetou un aumento nas contratacións do 12,2 por cento entre os anos 2014 e 2016. Con todo, as ocupacións nas que máis crece a contratación son aquelas cun menor salario e maior cantidade de contratos temporais, como no caso dos instrutores de actividades físico-deportivas e os monitores de actividades recreativas. Así o recolle un estudo feito por investigadores das universidade da Coruña e Vigo,

A tendencia no número de contratos asinados "é boa e parece que vai a máis co paso do tempo", din os autores do estudo. Esta tendencia compleméntase dunha diminución das demandas de emprego dentro das profesións relacionadas coa educación física e o deporte: desde 2014 ata 2016, as demandas de emprego medias por profesión víronse reducidas un 12,9%. Isto confirma que "cada vez hai menos xente dentro do sector que está a esperar a atopar un emprego", continúan os investigadores.

Porén, esa tendencia á alza ten sombras. Profundando máis nos datos observados, os investigadores comprobaron que, aínda que de forma global é certo que crece a contratación dentro do sector deportivo, ese crecemento prodúcese nas ocupacións de maior precariedade laboral, cun menor salario e maior cantidade de contratos temporais,.

Este é o caso, por exemplo, dos instrutores de actividades físico-deportivas e dos monitores de actividades recreativas. Estas ocupacións nas que se dá unha maior contratación son unha "vía de entrada ao mercado laboral dos máis novos", detallan.

Doutra banda, as ocupacións máis prestixiosas e con mellores condicións laborais non crecen, e mesmo ven diminuída a súa contratación, segundo os datos analizados. Así, na dirección e xerencia no sector deportivo cada vez hai menor contratación mentres que a docencia é un ámbito do mercado laboral que está altamente saturado, indica o estudo.

Os analistas tamén advirten certa "sexualización" en varias ocupacións en función das alteracións na porcentaxe das demandas de emprego por sexo. Destacan o caso da profesión de monitor/a de aeróbic, xa que cun 81,5% é a profesión que máis demanda por parte feminina ten. O gran desequilibrio coa porcentaxe media xeneral por sexos fai pensar aos investigadores que "a baixa demanda masculina vén motivada pola concepción, dentro do sector, de ser unha profesión eminentemente feminina".

Por todo isto consideran necesario "mellorar a calidade do emprego no sector, aumentando a contratación en ocupacións con mellores condicións laborais, nas cales diminuíu este últimos tres anos".

Os resultados deste estudo, titulado 'Situación del empleo en el sector deportivo en Galicia (2014-2016)', publícanse no último número da Revista Española de Educación Física y Deportes, asinado por Kevin Rodeiro Ibón, Vicente Gambau i Pinasa e Roberto Silva Piñeiro.