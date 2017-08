O subdelegado do Goberno en Lugo apunta a que a agresión con arma de fogueo foi un axuste de contas por drogas

O subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, asegurou que a agresión con arma de fogueo que se produciu na contorna da Igrexa do barrio do Sacro Corazón puido obedecer a "un axuste de contas" por "un asunto relacionado con drogas".

Foi a policía local a que interveu na tarde do martes despois de que un mozo de 23 anos que fora agredido e recibira un disparo cunha arma de fogueo, supostamente, por outras dúas persoas, aínda que algúns testemuños referíanse a catro implicados. Increpóuselle polos asaltantes, "voute matar", e lle dispararon na cabeza, ocasionándolle unha ferida pola que caeu ao chan, onde despois lle propinaron varios golpes.

Carballo explicou que agora a investigación a leva a Policía Nacional e desliza que "todo apunta a que foi un axuste de contas por un asunto relacionado con drogas". Baséase para iso en que "as persoas que participaron nesa pelexa, todas elas teñen antecedentes penais relacionados con delitos e algún por tráfico" de sustancias estupefacientes.

O subdelegado aclarou que "os agresores están perfectamente identificados e están á espera de que se lles deteña e tomarlles declaración, e se fora preciso pasalos a disposición xudicial".

Non oculta que é "un acto alarmante" xa que "parece ser que se utilizou unha arma de fogueo, e que lle causaron feridas a un dos agredidos, que foi trasladado ao hospital pero xa lle deron o alta", porque afortunadamente "non revestía feridas de especial gravidade".

O subdelegado do Goberno en Galicia puntualizou que "están identificados, o agredido e outros dous irmáns", aínda que "segundo algún testemuño eran catro".

NOVA INCORPORACIÓN DE AXENTES

Por outra banda, e en resposta á Unión Federal de Policía, que denunciou un "déficit" de axentes na Comisaría de Lugo onde "hai días" en que só sae un coche policial e unha patrulla a pé, Ramón Carballo recoñeceu que "houbo unha diminución de funcionarios que non se cubriron".

No entanto, deixa caer que "nas próximas quendas de policías pódense incorporar novos axentes á comisaría", cuxa capacidade está estimada nuns 200 policías fronte aos 170 que traballan en Lugo.

Ademais, asegurou que esta urxencia foi comunicada ao Ministerio do Interior, sobre as necesidades para o tres comisarías da provincia de Lugo; a da cidade, Viveiro e Monforte.

Con todo, eloxia a profesionalidade dos axentes de Lugo, que permiten que esta provincia e esta cidade sexan "das máis seguras de España", apelando, seguidamente, a que feitos como o do barrio do Sacro Corazón crean "alarma", intercalando que se están "utilizando os recursos que temos da forma máis eficiente".

"Ademais hai unha moi boa coordinación entre as distintas policías e a Garda Civil. Con eses recursos traballamos e estamos a dar unha resposta inmediata como foi a agresión de onte", sentenciou Carballo.