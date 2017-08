O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, destacou que o AVE chegará a Galicia e ao País Vasco "á maior celeridade posible" xa que "son dúas das grandes prioridades" do seu Executivo.

Rajoy e Feijóo en Chantada no aniversario de Hotusa | Fonte: Europa Press

Rajoy pronunciouse deste xeito durante o seu discurso no acto do 40 aniversario do grupo hoteleiro Hotusa, en Chantada (Lugo), e en resposta ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen, nunha intervención previa, fixo referencia ás obras desta infraestrutura en Galicia. "Aos galegos para estar en Madrid en tres horas só fáltanos o que nos falta", manifestou o titular do Executivo autonómico.

"Espero que en ambos os casos chegue á maior celeridade posible", asegurou Mariano Rajoy, que recoñeceu que, "do mesmo xeito que ocorre coas estradas", é "máis fácil" facer as obras por "zonas chairas" que "por zonas cunha orografía" como a galega, que "dificulta as cousas".

Por iso, incidiu en que as actuacións estarán finalizadas "máis pronto que tarde" como, segundo indicou, "ben sabe o presidente da Xunta que se ocupa, e fai ben, constantemente de que iso sexa así".