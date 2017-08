O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, destacou que o turismo é unha "fonte de riqueza" para España polo que considerou un "sinsentido e un disparate" atacar a un sector que xera o "13%" do emprego do conxunto do Estado e supón o "11% do PIB".

Rajoy e Feijóo en Chantada no aniversario de Hotusa | Fonte: Europa Press

O xefe do Executivo estatal participou este mércores nos actos polo 40 aniversario do grupo hoteleiro Hotusa, onde recoñeceu que "nunca" creu que "houbese xente cunhas entendederas tan difíciles de entender" como para actuar en contra de "a principal industria" do país.

Nun evento no que tamén participou o titular da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente de Hotusa, Amancio López Seijas, Rajoy fixo unha defensa deste sector que, como lembrou, xera "dous millóns e medio de empregos" en España.

Deste xeito, tras lembrar que no primeiro semestre o gasto neste sector situouse "por encima dos 37.000 millóns", destacou que as comunidades autónomas nas que máis creceu esta rama da economía foron A Rioxa, Cataluña e Galicia".

"SINSENTIDO E DISPARATE"

"En Galicia hai 117.648 persoas empregadas neste sector que é fonte de riqueza, de emprego e de prosperidade" polo que "atacalo é un sinsentido e un disparate", incidiu no seu discurso no Auditorio Municipal de Chantada e ante uns 200 empregados deste grupo hoteleiro.

Por iso, advertiu de que actuar na súa contra "conduce a menos emprego, menos riqueza" e non leva a "nada sensato". "Só pódeo querer xente que sente máis cómoda instalada nas malas noticias e no illamento", criticou o presidente do Goberno en referencia aos actos vandálicos contra o turismo rexistrados en Cataluña.

"AVERGOÑAN AO PAÍS"

Pola súa banda, tamén durante o acto, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cargou contra estes ataques reivindicados pola organización xuvenil Arran, vinculada ás CUP, para asegurar que "avergoñan" a España "como país" e como "destino".

"Son unhas accións vandálicas executadas por grupos que están en contra do progreso, contra o intercambio cultural, en definitiva, en contra do dereito das xentes a coñecer outros lugares", sinalou.

Ademais, advertiu de que este tipo de accións poidan converterse en "unha emenda á totalidade do sector turístico" dado que iso sería "profundamente inxusto" porque "o turismo é fonte de ingresos, de emprego e unha das pancas de maior influencia exterior de España". "Neste momento o turismo é un dos sectores que máis alegrías dá a España", sinalou Feijóo.

GRUPO HOTUSA

Por último, tamén se referiu a esta problemática o presidente do grupo Hotusa, Amancio López Seijas, quen cargou contra a "complicidade" que certas administracións dan a estes movementos, en referencia á Generalitat.

O empresario, que foi o encargado de abrir o aniversario do seu grupo e que compartiu aulas con Mariano Rajoy na súa infancia, destacou que Hotusa emprega a máis de 4.500 persoas e ten unha facturación de máis de 1.000 millóns de euros.