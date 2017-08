O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avogou por "seguir apostando" pola formación como "elemento crave" para que o sector turístico de Galicia compita e "siga batendo marcas de visitantes".

Alberto Núñez Feijóo en Chantada, tras o acto do 40 aniversario de Hotusa | Fonte: Europa Press

No seu discurso en Chantada (Lugo) durante o acto polo 40 aniversario do grupo hoteleiro Hotusa, o máximo mandatario autonómico destacou a aposta do seu Executivo pola Formación Profesional Dual, un modelo que combina a formación con experiencias en empresas.

"A conectividade da formación coa empresa é clave para ter emprego, desenvolvemento económico e, en consecuencia, para financiar o estado do benestar", manifestou no evento no que, ademais do presidente do grupo, Amancio López Seijas, participou o presidente do Goberno, Mariano Rajoy.

Con este fin, e a modo de exemplo, sinalou que o IES Val do Asma de Chantada ofrece tres titulacións de FP Dual orientadas a diversos ámbitos da hostalaría e a xestión turística. En concreto, as de desenvolvemento de aplicacións web, administración e finanzas e, por último, axencias de viaxes e xestión de eventos.

Feijóo aseverou que estes obxectivos se recollen na Estratexia de turismo de Galicia 2020, unha folla de ruta que aspira a "consolidar" á Comunidade galega "como destino turístico tranquilo e acolledor", ao que ir relaxarse "e gozar da gastronomía e do seu patrimonio cultural e natural". E, sobre este punto, destacou o impulso á candidatura da Ribeira Sacra a ser Patrimonio da Humanidade.

INCREMENTO DE VISITANTES

Na súa intervención ante uns 200 traballadores de Hotusa, Feijóo lembrou que no primeiros seis meses deste ano rexistráronse máis de 1,8 millóns de turistas en establecementos hoteleiros. "Isto significa que estamos a incrementar o turismo e que estamos a romper marcas de anos anteriores. Significa que Galicia é un destino en auxe", manifestou.

O responsable do Goberno galego concluíu a súa intervención lembrando que, desde a súa sede en Chantada, Hotusa realiza o 70% da xestión dos hoteis que pilota de forma directa. "Estamos a falar dunha empresa que comezou ofrecendo servizos conxuntos a tres hoteis e, 40 anos despois, é o primeiro consorcio de hoteis independente a nivel mundial", sinalou.