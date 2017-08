O portaavións Príncipe de Asturias parte de Ferrol rumbo a Turquía para o seu despezamento

O portaavións Príncipe de Asturias abandonou na mañá deste mércores as augas interiores da ría de Ferrol e xa viaxa remolcado rumbo ao porto de Aliaga (Turquía), onde será despezado.

O portaavións Príncipe de Asturias abandona Ferrol para o seu despezamento en Tu | Fonte: Europa Press

A nave militar que durante máis de dúas décadas foi o buque insignia da Armada Española, ata a entrada en servizo do Juan Carlos I, iniciaba sobre as 10,00 horas as manobras de desatraque do peirao número sete de NavantIa Ferrol, onde permaneceu atracado nos últimos anos.

Segundo asegurou Adolfo Cancelo, un dos directores da empresa Surus Inversa, que mediante unha Unión Temporal de Empresas (UTE) con outra compañía, Leyal Deltas, son os propietarios do barco tras a oportuna poxa pública, coa manobra "superáronse todas as expectativas que tiñamos nós, os prácticos e persoal da Autoridade Portuaria, xa que tiñamos planificado que estas tarefas nos levarían dúas horas, pero finalmente en media hora estivo todo listo, esperándolle agora unha singradura de aproximadamente 20 días para chegar ao porto de Aliaga", segundo asegurou en declaracións a Europa Press.

Nas tarefas de desatraque e traslado ao exterior da ría de Ferrol participaron catro remolcadores, Hocho, Eliseo Vázquez, F.Sulla e Bizkor, situándose dous na proa e outros tantos na popa, que serviron para manter a dirección do Príncipe de Asturias, mentres que como buque de arrastre xa exerceu o remolcador de altura Alice One, do Grupo Ibaizabal, que será o encargado de transportar en solitario polo Océano Atlántico e Mar Mediterráneo o portaavións, acción que xa iniciou en solitario desde as 13,30 horas.

DESPEDIDA

Na última singradura do Príncipe de Asturias por augas da ría de Ferrol foron centenares as persoas que se situaron en diferentes lugares da costa para contemplar o paso dos buques, ademais doutras embarcacións de todo tipo de porte que fixeron soar tamén as súas sirenas durante a manobra, en recordo ao buque construído nos estaleiros públicos desta cidade, e gardando unha distancia considerable con respecto aos remolcadores e buque militar como medida de seguridade.

O buque Príncipe de Asturias foi construído nos estaleiros da antiga Bazán de Ferrol, a actual Navantia, a mediados da década dos 80. A súa primeira saída ao mar realizouna en 1987, estando ao servizo da Armada algo máis de medio século, xa que foi dado de baixa en decembro do 2013, debido ao seu alto custo de mantemento.

Desde a súa base en Rota (Cádiz) partiu nese momento cara a Ferrol para permanecer os últimos anos atracado, ata que se materializou a súa venda para poder efectuar agora o seu despezamento.