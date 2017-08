Deteñen a un vigués por roubarlle 20.000 euros en xoias á avoa da súa noiva

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron por un delito de furto a un mozo de 27 anos de idade e veciño de Vigo, que supostamente subtraeu xoias por valor de 20.000 euros na casa da avoa da súa noiva.

Tal e como informou a Policía Nacional, a investigación arrincou a mediados de xullo, cando unha muller de 70 anos denunciou que o pasado 19 de xullo atopouse a porta da súa casa --situada en Bembrive-- aberta e, ao revisar o seu domicilio, decatouse de que lle faltaban un número considerable de xoias.

Entre as xoias furtadas, que están valoradas nuns 20.000 euros, atópanse cinco cadeas, tres pares de pendentes, cinco aneis, medallas e pulseiras, e dous reloxos, todo iso de ouro e con pedras preciosas.

Os axentes comprobaron que non forzaran os accesos da vivenda, polo que sospeitaron que o autor dos feitos tiña que coñecer á vítima. Así, centráronse no noivo dunha das netas da vítima e que visitara varios locais de compra-venda de xoias e de obxectos de segunda man.

Desta forma, localizaron 11 facturas de venda de xoias a nome do home, as cales coincidían coas denunciadas como roubadas; polo que os axentes procederon a recuperalas e a localizar e deter a este home --que carecía de antecedentes policiais anteriores--. Posteriormente, quedou a disposición do Xulgado de Instrución número catro de Vigo.