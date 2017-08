Entidades pola Memoria, Deputación e concellos piden recuperar o Pazo de Meirás para o uso público

A Deputación da Coruña, o Concello de Sada e o herculino, entre outros municipios, así como iniciativas pola Memoria Histórica acordaron "sumar forzas para impedir a apoloxía do franquismo no Pazo de Meirás", sinala a institución provincial nun comunicado.

Foto Pazo De Meirás (Da Dipu) | Fonte: Europa Press

En concreto, representantes destas entidades participaron nunha reunión na que se tomaron acordos encamiñados a iniciar o proceso para recuperar o Pazo de Meirás para o patrimonio público.

Mentres, o Concello de Sada confirmou que este sábado, ás 12,30 horas, celebrará un pleno para expor que sexa esta institución municipal e non a Fundación Francisco Franco a que asuma a xestión das visitas.

Entre os acordos adoptados na reunión celebrada no organismo provincial figura a realización dun informe "para pór fin á detentación pola familia Franco da propiedade do Pazo e a súa incorporación ao patrimonio e uso público".

Ao encontro, asistiron a vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín; o alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández; o de Sada, Benito Portela; o concelleiro de Culturas da Coruña, Xosé Manuel Sande, o vicerreitor da Universidade dá Coruña (UDC), Alberto Valderruten, e representantes da Iniciativa Galega dá Memoria, así da Comisión pola Recuperación dá Memoria Histórica, entre outros.

ACORDOS

No encontro, acordouse rexeitar a xestión por parte da Fundación Francisco Franco do programa de visitas ao Pazo; apoiar a demanda do Concello de Sada de que sexa esta administración quen a xestione e condenar as declaracións do portavoz da Fundación Francisco Franco.

Entre outras cuestións, instan a modificar a Lei de Fundacións "para impedir a legalidade de fundacións que fan apoloxía do franquismo" ; realizar un estudo sobre "o espolio e a apropiación do Pazo de Meirás por parte da familia Franco".

Tamén propoñen constituír unha Xunta a prol da Devolución do Pazo de Meirás para o patrimonio público, ademais de reclamar unha Lei Galega da Memoria Histórica.

PLENO EN SADA

Mentres, o Concello de Sada convocou para o sábado, día 12, ás 12,30 horas, o pleno proposto a instancias da Alcaldía para demandar á Xunta que esta institución xestione as visitas ao Pazo. Tamén se expón o recoñecemento ás vítimas e a condena ás declaracións feitas desde a Fundación.

Nun comunicado, o alcalde de Sada expresa a súa confianza en que haxa un acordo unánime para recuperar o Pazo de Meirás para a titularidade e usos públicos, así como para asumir a xestión das visitas.

Da proposta, asegura que recolle "o sentir da sociedade galega ante as manifestacións públicas por parte da Fundación Francisco Franco", engade sobre as declaracións feitas por mor de asumir as visitas.