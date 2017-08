Ferido leve un neno ao ser atropelado en Sanxenxo (Pontevedra)

Un neno resultou ferido leve na tarde deste mércores tras ser atropelado no municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Segundo informou a Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 16,45 horas na Praza do Concello, cando un vehículo arroiou ao menor, que se queixaba de dor nun brazo.

Ata a zona desprazáronse efectivos da Policía Local, os Bombeiros de Ribadumia e persoal sanitario do 061, que trasladou ao neno a un centro hospitalario.

Por outra banda, un motorista resultou ferido nun accidente de tráfico ocorrido ás 14,00 horas no municipio pontevedrés do Grove. O suceso tivo lugar á altura do número 110 da rúa Reboredo.