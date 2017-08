A DXT intensificará do venres ao martes 15 os controis por consumo de alcol e drogas en Galicia

A Dirección Xeral de Tráfico (DXT) porá en marcha en Galicia desde este venres 11 ata o martes 15 de agosto unha campaña especial coa que se intensificarán os controis da taxa de alcoholemia e de consumo de drogas entre os condutores.

Imaxe de arquivo dun control de alcholemia | Fonte: Europa Press

Durante cinco días, ata o martes 15 incluído, axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil porán en marcha esta campaña especial. Tamén se potenciará a colaboración cos concellos para efectuar controis en zonas urbanas, con especial incidencia nas zonas de lecer nocturno.

RESULTADOS DA CAMPAÑA EN 2016

Na campaña destas características que se desenvolveu nas estradas galegas entre o 12 e o 14 de agosto de 2016 realizáronse 8.151 controis de alcoholemia e 94 de drogas. Concluíron, respectivamente, con 154 e 48 denuncias.

A Delegación do Goberno lembrou que o alcol é un factor concorrente ou determinante nun terzo dos accidentes mortais de circulación. A súa presenza na condución, dependendo da súa taxa, multiplica entre 2 e 15 veces o risco de sufrir un accidente, ademais de ser un factor vinculado cun peor prognóstico nas lesións sufridas.

En 2015 , un 43'10% dos condutores falecidos en accidentes de tráfico deran positivo en alcol, drogas e psicofármacos nas análises toxicolóxicas realizados. A porcentaxe ascende ata o 46,37% no caso de peóns falecidos pola mesma causa. O peón, lembra a DXT, como usuario máis débil da vía, necesita tamén estar en pleno uso das súas facultades físicas e mentais para non correr riscos.

DESCENSO DE POSITIVOS POR ALCOL

A DXT destaca que no últimos dez anos detectouse un descenso dos positivos por alcol, pasando do 5'1% inicial ao 1'6% actual, o que se atribúe a un cambio no comportamento dos condutores.

No entanto, o obxectivo, tanto desta campaña especial como dos controis ordinarios da Dirección Xeral de Tráfico, é proseguir nesta liña descendente. A única taxa segura, remárcase, é o 0,0%.