Morre o condutor dun tractor que envorcou en Caldas de Reis

Un home faleceu na tarde deste mércores en Caldas de Reis ao envorcar o tractor que conducía, quedando atrapado debaixo do vehículo.

Segundo informa o servizo d Emerxencias de 112-Galicia os feitos producíronse nunha leira próxima á igrexa de Saiar, ao redor das 19,30 horas. O 112-Galicia recibiu unha chamada dun particular alertando do accidente.

Acto seguido, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 puña a situación en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias, dos Bombeiros de Vilagarcía, do GES de Valga, de Protección Civil e da Policía Local.

Con todo, os efectivos sanitarios só puideron certificar o falecemento do home.