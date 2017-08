Liberan a un mozo en Arteixo (A Coruña) tras sufrir unha saída de vía

Un mozo resultou ferido despois de quedar atrapado no interior do seu vehículo, que sufriu unha saída de vía, ás 7,20 deste xoves, na estrada de Lañas, en Arteixo (A Coruña).

O vehículo acabou envorcando, deixándoo atrapado no seu interior. Tivo que ser liberado polos efectivos de emerxencia.

O sinistro rexistrouse na estrada de Lañas, a AC-552, á altura do quilómetro 13. Foi unha persoa particular a que contactou co 112 Galicia ás 7:20 horas para explicar os feitos.

Desde a central de emerxencias do 112 alertouse ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Arteixo, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.