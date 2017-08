Tecnoloxía futurista nas lentes de contacto

Ademais de sinalar a importancia de análises oculares regulares, os expertos reunidos en España no IV Encontro da Fundación Tecnoloxía e Saúde, afirman que as últimas innovacións tecnolóxicas en oftalmoloxía ofrecen ferramentas de última vangarda e métodos útiles e máis precisos para realizar mellores diagnósticos nas análises oftalmológicos.

Lente de contacto | Fonte: Bpw wikimedia

Ademais, a aparición de wearables tipo as lentes de contacto intelixentes, que producen unha realidade aumentada; ou dunhas lentes biónicas capaces de mellorar ata tres veces a visión do ollo humano, axudan a perfeccionar a visión humana e en ocasións ata a previr a cegueira.

Lentes de contacto biónicas que consiguen unha “supervisión”

Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS) no mundo hai case 285 millóns de persoas con algún tipo de discapacidade visual e 246 millóns presentan baixa visión, e o que é aínda máis alarmante, o 80% destes casos poderían curarse ou mesmo evitado.

A empresa Ocumetics Technology púxose ao choio e non só vai axudar a mellorar a capacidade visual ás persoas que necesitan lentes ou lentes de contacto, senón que ademais, coas súas lentillas biónicas conseguiu aumentar en gran medida as posibilidades da visión humana.

Estas lentes de contacto biónicas son uns pequenos dispositivos que se incorporan á lente natural do ollo e que o acompañan no seu movemento orixinario, a través dunha solución salina sen necesidade dunha intervención cirúrxica. Grazas a elas, poderanse corrixir problemas de discapacidade visual, que chegaría a mellorar máis do estándar 20/20. Mesmo, serán capaces de xerar unha supervisión de ata máis de tres veces da capacidade do ollo humano. O seu inventor, o doutor Garth Webb afirmou que as lentes biónicas serven tamén para previr a formación de cataratas.

O futuro está as lentes de contacto intelixentes

Ademais, dúas compañías tan importantes como Samsung e Google metéronse de cheo no mundo da saúde ocular, traballando intensamente para crear grazas ás novas tecnoloxías un tipo de lentes de contacto intelixentes capaces de crear unha realidade aumentada.

O proxecto de ambas as empresas desbancaría as famosas Smart glass, desenvolvendo unha especie de lentes de contacto inteligentes con axuda da nanotecnoloxía que, grazas á pantalla, a antena, a cámara e varios sensores, poderían realizar funcións (que ata o momento parécennos futuristas) captando tan só o movemento ocular, como tomar unha fotografía ou poñer en funcionamento unha realidade aumentada.

Pero non só iso, ademais as lentes intelixentes tamén terían un fin médico, servindo para corrixir a visión. A compañía Google en concreto, xa desenvolveu hai case dous anos unhas lentes de contacto para persoas que padecen diabetes e que eran capaces de rexistrar a cantidade de glicosa existente no líquido producido polo lacrimal.