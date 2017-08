Atopan a un home morto no interior da súa casa, en Castro de Rei (Lugo)

O corpo sen vida dun home foi localizado na mañá deste xoves no interior do seu domicilio, en Castro de Rei (Lugo), tendido no cuarto de baño.

Segundo informa o servizo do 112-Galicia, a propiedade na que se produciu o suceso, se sitúa en Matodoso, na parroquia de Triabá. Foi un veciño da vítima o que descubriu o cadáver tendido no chan do baño.

Así llo indicou ao 112 Galicia, a través dunha chamada recibida na central de emerxencias ás 11,10 horas. Segundo relatou, decidiu acceder á vivenda do falecido ao decatarse de que a porta da entrada levaba varios días aberta.

Con estes datos, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 informou ao 061-Urxencias Sanitarias e á Garda Civil.