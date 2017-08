Os vixiantes de seguridade dos aeroportos da Coruña e Santiago convocan paros parciais desde o 20 de agosto

Os vixiantes de seguridade dos aeroportos da Coruña e Santiago de Compostela convocaron paros parciais a partir do próximo 20 de agosto, para denunciar a "precarización das condicións laborais" e un modelo de sector baseado, aseguran, "na competencia sobre prezos".

O sindicato UXT informou que os vixiantes de Seguridade do Aeroporto de Alvedro, na Coruña, prestan servizo para a empresa Eulen Seguridade. Entre outras reivindicacións, solicitan o pago do plus de radioscopia a todo o persoal, que cesen as ampliacións de xornada en quenda de tarde e que a formación, que se realiza fóra de horario laboral e coincidindo con día de traballo, se realice durante a xornada.

En canto ao Aeroporto Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela, os vixiantes pertencen á empresa Prosegur. Entre as súas demandas, do mesmo xeito que os da Coruña, sitúase o abono do plus de radioscopia, ademais do abono mínimo de 6 horas de xornada nas quendas inferiores á mesma e o pago do parking, entre outras cuestións.

Ambas seccións sindicais de UXT sinalan que na negociación do convenio do sector de seguridade privada --o convenio finalizou o 31 de decembro-- están a dirimirse dous modelos radicalmente distintos. Por unha banda, o que "entende que a mellora do contexto económico debe repercutir positivamente nas condicións do colectivo de profesionais" do sector. Por outro, aquel "que ve nos posibles recortes de dereitos aos traballadores unha oportunidade para manter un modelo empresarial" que sosteñen "que arruína ao sector e precariza as condicións de traballo".

Desde UXT realízase un chamamento aos demais sindicatos do sector a participar nestas mobilizacións.