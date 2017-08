A Xunta inviste máis de 170.000 euros en melloras do Camiño Inglés ao seu paso por Ordes (A Coruña)

A Xunta, a través de Turismo de Galicia, desenvolve en Ordes (A Coruña) un plan de mellora de infraestruturas do Camiño Inglés, cun orzamento de 171.500 euros, para adaptala ao trazado establecido en 2014.

Segundo indicou a Xunta nun comunicado, as obras permitirán a apertura de chairas e cunetas; o afirmado do percorrido con zahorra; a instalación de pasos de auga e obras de drenaxe; a retirada, reparación e recolocación da sinalización; a colocación de novos indicadores e placas de quilometraxe; así como o control arqueolóxico de todo o proceso.

O Goberno galego informou de que esta actuación está enmarcada no plan director e estratéxico do Camiño de Santiago que, aliñado coa Estratexia do Turismo de Galicia 2020, marca a folla de ruta coa que a Xunta traballa de face ao Xacobeo 2021.

Segundo as súas cifras, San Caetano destina "máis dun millón de euros" a intervencións nos 18 municipios polos que transcorre o Camiño Inglés nas súas dúas variantes pola provincia da Coruña. En concreto, no tramo que une o Hospital de Brétema coa capital galega está prevista unha intervención global "de máis de 322.000 euros" en traballos de sinalización, melloras e recuperación da ruta.

"Debemos ser conscientes de que o Camiño é un dos principais reclamos turísticos para Galicia", que "cada ano trae ata a comunidade a un maior número de peregrinos", destacou o delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, que, a continuación, expresou que a administración "está comprometida coa súa revalorización e promoción".