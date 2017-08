A deputada do PSdeG Noela Blanco reclamará no Parlamento de Galicia que a Xunta esixa á Deputación de Ourense unha repartición "obxectiva e responsable" dos fondos aos concellos nun "plan único", xa que considera que a institución provincial, dirixida polos populares, trata "como cidadáns de segunda" aos veciños daqueles termos municipais que non gobernan.

Noela Blanco (PSdeG) | Fonte: Europa Press

Segundo deu a coñecer o grupo socialista nun comunicado, a deputada esixirá o establecemento dun "plan único" no próximo orzamento que teña en conta os criterios establecidos pola Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que establecen os fondos na fronteira de "un terzo do total" tal e como, a xuízo da formación, "xa están a facer as outras tres deputacións".

Ademais, pide que o Goberno, ao que acusa de "cómplice" de "sectarismo político", esixa ao presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, que inclúa no actual exercicio as partidas dedicadas á cooperación dos municipios.

Tras a negativa do PP deste mércores, no pleno da institución provincial, a modificar os criterios de repartición de fondos, Blanco pide á Xunta "unha intervención" para "protexer" os dereitos e as condicións de vida dos veciños "de todos os municipios", posto que a actuación "nesgada e partidista" da Deputación supón, ao seu xuízo, "unha situación anómala" e unha "lamentable excepción" en Galicia.