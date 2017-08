Álex Marque perde opcións

Perdeu case todas as súas opcións de vitoria Álex Marque, que se deixou en meta case minuto e medio, pero mantén intactas as súas Gustavo Veloso, unha tirada máis no grupo dos mellores. Gañou a sexta etapa con final en Fafe o veterano Rui Sousa (41 anos); Veloso loitou no esprinte por algún segundo de bonificación, pero entrou cuarto seguido do camisola amarela, o seu compañeiro Raúl Alarcón. Álex Marque, os últimos 55 quilómetros loitando en solitario por volver estar cos de diante, foi 16º, perdeu 1,22 e baixa ao décimo posto da xeral. Veloso é agora quinto a 39 segundos.



A etapa para os favoritos decidiuse na subida de 8,2 quilómetros ao alto do Viso. O forte ritmo imposto polo W52-FC Porto reduciu o grupo e puxo en dificultades ao estradense Álex Marque, 4º na xeral e o rival máis perigoso para o equipo de Veloso e Alarcón polas súas condicións para a última etapa en Viseu contra o reloxo. O líder lanzou un ataque xusto cando Marque estaba chegando de novo ao grupo de favoritos. Gustavo Veloso tamén perdeu uns intres o contacto ao paso polo alto do Viso, pero axiña regresou ao grupo coa axuda de Amaro Antunes.



Os últimos 55 quilómetros ata meta, coas subidas ao alto da Pedra Sentada (2ª categoría) e Golães (4ª), foron unha loita entre W52-FC Porto e Álex Marque, sen axudas no grupo perseguidor. A desvantaxe chegou a ser de máis de dous minutos, sendo ao final de 1,18 sobre os favoritos. Na meta gañou Rui Sousa (RP-Boavista), que escapou na terra batida da subida ao Salto da Pedra Sentada. A 4 segundos chegou o grupo encabezado por Vicente de Mateos (Louletano), seguido de Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), Gustavo Veloso e Raúl Alarcón, compañeiros no W52-FC Porto.



Álex Marque cruzou a liña de meta 16º, a 1,22 do vencedor. Nas catro etapas que restan trala xornada de descanso deste venres, o estradense dixo que traballará para tentar gañar a Volta a Portugal para o seu equipo (Sporting-Tavira) co italiano Rinaldo Nocentini.



Clasificación xeral



1º Raúl Alarcón (W52-FC Porto) 28h:09:22

2º Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) a 24s

3º Amaro Antunes (W52-FC Porto) a 30s

4º Vicente de Mateos (Louletano) a 34s

5º Gustavo Veloso (W52-FC Porto) a 39s

6º João Benta (RP-Boavista) a 1,28

7º António Carvalho (W52-FC Porto) a 1,35

8º Henrique Casimiro (Efapel) a 1,40

9º Sérgio Paulinho (Efapel) a 1,48

10º Álex Marque (Sporting-Tavira) a 1,56s

O grupo de favoritos, con Veloso quinto, polo tramo de terra no alto da Pedra Sentada. | Fonte: volta-portugal.com