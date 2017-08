Catro galegos para o Mundial

Catro galegos clasificados para o Mundial de Piragüismo de Racice na primeira xornada das probas selectivas realizadas pola Federación Española na pista olímpica do encoro de Trasona, en Avilés. O campionato mundial celebrarase do 23 ao 27 de agosto na República Checa.

Teresa Portela, clasificada para o seu 12º campionato mundial. | Fonte: fegapi.org

A primeira regata do día foi a de C2 1000 metros, na que a embarcación do Club Piragüismo Poio formada por Adrián Sieiro e Sergio Vallejo gañaba con autoridade cun tempo de 3:42,468, avantaxando en 1,9 segundos aos segundos clasificados, Mohssine Moutahir e Gonzalo Martín. Máis atrás chegaron Tono Campos e Diego Romero. Sieiro e Vallejo firman deste xeito a súa primeira participación nun mundial absoluto.

Teresa Portela volvía á competición despois de dous meses de ausencia e fíxoo gañando a final no K1 200 metros cun tempo de 40,335. Non o tivo doado coa asturiana Sara Ouzande, que cruzaba a liña de meta a tan só 193 milésimas. Con este resultado, a padexeira do Morrazo participará no seu 12º campionato mundial.

A distancia curta do K1 200 metros masculinos terá como representante na cita de Racice ao padexeiro do Club Náutico de Betanzos Carlos Arévalo. O betanceiro acadou a vitoria de xeito contundente sobre os seus rivais, gañando a proba cun tempo de 35,319 segundos.

Non puideron clasificarse Roi Rodríguez e Rubén Millán na final de K2 1000 metros. A parella tudense chegou aos últimos 200 metros con opcións, pero un forte cambio de ritmo de Francisco Cubelos e Íñigo Peña permitiulles gañar a proba. Ambos os dous teñen este venres outra posibilidade de acadar o obxectivo mundialista na final do K1 1000 metros. Nesta proba tamén estará Oscar Carrera, do Náutico Betanzos.

Por outra parte, Cristian Toro tiña que participar na final do K2 200 metros formando parella con Carlos Garrote. A non comparecencia da outra piragua inscrita, outorgalles a posibilidade de competir no Mundial.