Tres persoas feridas en Fene (A Coruña) tras chocar contra unha casa

Tres persoas resultaron feridas en Fene (A Coruña) tras chocar o vehículo no que viaxaban cunha casa, nun sinistro ocorrido ás 5,40 horas.

O accidente tivo lugar na Avenida Marqués de Figueroa, en Perlío. O 112 Galicia recibiu unha chamada dunha persoa particular que alertaba que o vehículo estaba a interromper a circulación na zona.

O persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou do sinistro ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Ferrol e ao GES de Mugardos. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil, da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico.

O tres persoas feridas foron evacuadas a un centro hospitalario.