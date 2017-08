Unha petición en Internet para que se ilegalice a Fundación Franco suma xa 85.000 sinaturas

Unha iniciativa no portal de Internet Change.org que solicita a ilegalización da Fundación Francisco Franco achégase xa ás 85.000 firmas. Na petición arguméntase que a Fundación Nacional Francisco Franco é unha entidade que ten entre os seus obxectivos a "proxección do ideario" do ditador "sobre o futuro da vida española", "enaltecer a figura de Franco", e "preservar o seu legado".

Millán Astray con Franco

No texto da iniciativa, recóllese que varios partidos consideran que debería ilegalizarse por "promover o odio" e "atentar contra a dignidade das vítimas", aludindo a que os represaliados polo franquismo tamén compartirían esa demanda ao entender que en Alemaña ou Italia sería inimaxinable unha "Fundación Hitler" ou unha "Fundación Mussolini".

Nesta liña, pídese unha reforma da Lei de Memoria Histórica para que as organizacións que fan apoloxía da ditadura franquista e os seus crimes sexan declaradas ilegais en España.

A iniciativa, formulada por 'infoLibre', será remitida aos grupos parlamentarios, pedindo que se modifique a actual lei.