As vendas do sector servizos aumentan un 10,2% en Galicia en xuño, segundo maior incremento entre autonomías

O sector servizos rexistra un aumento da facturación do 10,2% en xuño en Galicia en comparación co mesmo mes de 2016, segundo datos publicados este venres polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Deste xeito, a Comunidade galega acumula 40 meses con subidas interanuais na facturación do sector servizo, xa que a súa última baixada data de febreiro de 2014.

O avance do 10,2% de xuño en Galicia é o segundo maior entre comunidades, só superado por Navarra (+10,7%), e por riba da media (+6,8%). No que vai de ano --entre xaneiro e xuño-- a subida é do 9,9% na Comunidade, máis que o 7% de España.

Con todo, no tocante á ocupación, aínda que crece en Galicia en xuño un 2,4%, está por baixo do 2,8% de subida na media estatal. Na media do que vai de ano increméntase un 2,1%, menos que o 2,6% de España.

DATOS ESTATAIS

O sector servizos rexistrou en España un aumento da súa facturación do 6,8% o pasado mes de xuño en relación ao mesmo mes de 2016, segundo datos provisionais publicados este venres polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta taxa, coa que os servizos encadean xa 46 meses de ascensos interanuais, é 1,8 puntos inferior á rexistrada en maio, cando repuntou un 8,6%.

Corrixidos os efectos estacionales e de calendario, a facturación dos servizos experimentou o pasado mes de xuño un avance interanual do 6,5%, taxa 1,4 puntos inferior á de maio.

Os datos do INE reflicten que o emprego no sector servizos aumentou no sexto mes do ano un 2,8% en taxa interanual, unha décima superior á rexistrada en maio. Con este repunte, o sector suma xa 39 meses de crecemento interanual da ocupación despois de case tres anos de caídas.

En termos mensuais (xuño sobre maio) e eliminado o efecto de calendario e a estacionalidade, a facturación do sector servizos creceu un 0,2%, a mesma taxa que alcanzou en maio.

AS VENDAS DO COMERCIO AUMENTAN UN 6,7%

O comercio presentou o pasado mes de xuño un aumento interanual da súa facturación do 6,7%, por baixo do que experimentaron os outros servizos (+6,9%).

O incremento da facturación do comercio debeuse ao avance nun 11,2% da venda e reparación de vehículos, ao incremento nun 7,1% das vendas do comercio almacenista e á subida nun 4,2% da facturación do comercio comerciante polo miúdo.

Dentro dos outros servizos, as vendas tamén aumentaron en todos os sectores, con actividades profesionais, científicas e técnicas á cabeza (+9,4%). Séguenlle a hostalaría (+8,5%), o transporte (+7,5%); as actividades administrativas (+6,3%) e informacións e comunicacións (+2,6%).

En canto á ocupación, o emprego no sector servizos rexistrou o pasado mes de xuño un crecemento interanual do 2,8%, cunha alza do 2,4% en comercio e do 3% noutros servizos.

En taxa mensual, o emprego nos servizos subiu un 1%, tras o aumento do 0,9% da ocupación no comercio e do 1,1% noutros servizos.

TODAS AS COMUNIDADES ELEVAN VENDAS E EMPREGO

O pasado mes de xuño todas as comunidades autónomas presentaron avances na cifra de negocios do sector servizos. Os aumentos máis importantes rexistráronse en Navarra (+10,7%) e Galicia (+10,2%), mentres que os menores déronse en Estremadura (+2,6%) e Castela e León (+3%)

En canto ao emprego, tamén todas as comunidades presentaron no sexto mes do ano pasado taxas interanuais positivas respecto ao mesmo mes de 2016. Murcia foi a rexión onde máis aumentou a ocupación, cunha taxa do 5,1%, mentres que a que menos emprego creou foi Asturias (+1,5%).