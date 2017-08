A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, manifestou, ante a convocatoria de folga nos aeroportos da Coruña e Santiago de Compostela, -con paros parciais a partir do 20 de agosto-, que a mesma non axudará "a ninguén". Por iso, apelou á "responsabilidade" das partes para chegar a acordos nas mesas de negociación.

Aeroporto De Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

A preguntas dos xornalistas, coincidindo coa súa presenza en Betanzos (A Coruña) para supervisar o inicio das obras de rehabilitación de edificios do centro histórico, indicou que a folga é "un dereito sacro" pero que non axudará "a ninguén", en alusión ás empresas e usuarios, "especialmente" a estes últimos.

Por iso, apostou pola procura dun acordo e pola negociación en cuestións como as revisións salariais. "Creo que é onde se poden alcanzar acordos de verdade para evitar a folga", sentenciou.

FOLGA DE VIXIANTES DE SEGURIDADE

En concreto, os vixiantes de seguridade dos aeroportos da Coruña e Santiago de Compostela convocaron paros parciais a partir do próximo 20 de agosto, para denunciar a "precarización das condicións laborais" e un modelo de sector baseado, aseguran, "na competencia sobre prezos".

Segundo informou o sindicato UXT, entre outras reivindicacións, solicitan o pago do plus de radioscopia a todo o persoal, que cesen as ampliacións de xornada en quenda de tarde e que a formación, que se realiza fóra de horario laboral e coincidindo con día de traballo, realícese durante a xornada.