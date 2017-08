A alcaldesa de Santiago en funcións, María Rozas, mostrou este venres "todo o seu apoio" aos paros parciais aos que o persoal de seguridade do aeroporto de Santiago está convocado a partir do próximo 20 de agosto. Ademais, a tamén edil de Economía espera que esta situación "non dure demasiado" e que as reivindicacións "sexan tidas en conta".

María Rozas | Fonte: Europa Press

Así o afirmou nunha rolda de prensa no Pazo de Raxoi, preguntada sobre como afectarán á capital galega os paros parciais que se convocarán, de forma conxunta, co persoal do aeroporto de Alvedro, na Coruña. O sindicato UXT apuntou este xoves nun comunicado que a mobilización obedece á "precarización das condicións laborais" e á crítica a un modelo de sector baseado "na competencia sobre prezos".

Rozas "supón que afectará" á cidade, pero espera que as reivindicacións, que cualificou de "moi importantes", "non teñan moita repercusión" nin para os veciños de Santiago nin no número de turistas.

Con todo, lembrou que "non é unha competencia do Concello" e que a folga "é unha das opcións" que teñen os traballadores para reivindicar os seus dereitos laborais.