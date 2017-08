O deputado do PSdeG-PSOE Abel Losada asegurou que o "mal funcionamento" nas liñas de autobuses nos primeiros días tras a entrada en vigor do novo plan de transporte de pasaxeiros é consecuencia da "cabezonería" da Xunta, á que acusa de "exercer o poder caia quen caia".

A preguntas dos medios nunha comparecencia de prensa celebrada este venres, Losada incidiu en que os problemas derivados da entrada en funcionamento do plan "é a crónica dunha lea anunciada polos socialistas". "Levámolo dicindo desde que o tema está na axenda política", apostilou.

"Fíxose sen ter en conta aos axentes interesados, cun prazo para os concellos ridículo en termos cronolóxicos", apuntou, para logo ironizar con "a capacidade de concertación social" da conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, logo de que patronal e sindicatos apoiasen a folga en protesta polo plan.

Neste sentido, engadiu que os problemas rexistrados no funcionamento das liñas nos últimos días "é a mostra de que algo está mal feito" e que o plan non axuda a paliar "as dificultades obxectivas" de comunicación que existen en "as zonas máis complexas do país", onde "é máis difícil ter un sistema de transportes competitivo".