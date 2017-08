A executiva provincial do PSdeG na Coruña instou a "retirar" a moción de censura presentada no Concello de Coristanco polo único concelleiro socialista, Abraham Gerpe, á vez que avogou por buscar "saídas" para mellorar a xestión municipal.

Respecto diso, nun comunicado -despois de que este xoves rexeitase a moción- asegura que houbo xa contactos entre o alcalde, Amancio Lavandeira, de Terra Galega, e o secretario xeral da Agrupación Local do PSOE en Coristanco, Aurelio Sánchez. Con eles, espera que se arranxe "unha situación complicada".

No seu comunicado, sinala que na reunión deste xoves a executiva acordou "instar ao concelleiro socialista a retirar a moción de censura", aínda que nas últimas horas o secretario provincial, Julio Sacristán, apelou á "situación excepcional" de Coristanco para xustificala.

A executiva provincial, tras as explicacións dadas polo secretario provincial, asegura que foi o PP quen fixo a proposta de dar a Alcaldía ao edil socialista. Tamén admite a existencia de reunións a nivel local e comarcal.

Fronte ao manifestado polo secretario xeral da Agrupación Socialista de Coristanco, asegura que "unha maioría" dos seus membros "inclinouse" por levar a cabo a moción ante a "parálise" no Concello. NEGOCIACIÓNS

Sobre as denuncias respecto da perda de subvencións, admite que está situación "prexudica" aos veciños de Coristanco, así como a "actitude" do alcalde "negándose a dialogar co concelleiro do PSdeG".

Con todo, confirma a existencia de contactos entre o alcalde e o secretario xeral socialista en Coristanco "para tratar de reconducir a situación". Unhas negociacións das que asegura esperan que sirvan "para buscar unha saída á complicada situación que atravesa o municipio sen ter que chegar a unha moción de censura".