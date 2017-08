CCOO e USO rexeitan a convocatoria de folga nos aeroportos da Coruña e Santiago de Compostela

CCOO e USO mostraron o seu rexeitamento á convocatoria de paros parciais dos traballadores de seguridade dos aeroportos da Coruña e Santiago de Compostela, e acusaron a UXT, o único sindicato que a apoia, de convocala sen consenso cos traballadores.

En nota de prensa CCOO e USO acusan a UXT de "facer campaña publicitaria" a conta da folga do mesmo sector en Barcelona. Censuran que UXT realizase unha convocatoria de folga antes, mesmo, de que se inicien as negociacións, que aínda non empezaron.

De feito, explican que as súas seccións sindicais estaban a preparar as reclamacións dos traballadores, co obxectivo de trasladalas á patronal.

No entanto, as dúas organizacións sindicais "non descartan que se chegue a convocar" unha folga "no caso de que non frutifiquen" as negociacións pero "antes deben comezar".

Por último, CCOO e USO afirman apoiar "totalmente" as reivindicacións do persoal e anuncian que se marcarán datas para a celebración de asembleas nos centros de traballo.

Desde a Federación de traballadores de seguridade privada de USO abundouse en que a convocatoria de paros non foi acordada coas demais centrais sindicais representativas nin coa totalidade de traballadores adscritos a estes servizos afectados en asemblea.

Desde o sindicato, informan que gran parte dos vixiantes "decatáronse da convocatoria por un comunicado de prensa", e que en ningún momento fíxoselles partícipes mediante asemblea ou comunicado para o efecto, "coartando a posibilidade de participar nas participacións de mellora".

Ademais, recoñecen a precariedade dos vixiantes aeroportuarios e a necesidade de melloras das súas condicións laborais e salariais, pero ven necesario e primordial non caer na "exclusión e clasismo" de cara aos demais traballadores do sector da Seguridade Privada.

Así, resaltan que todo o gremio arrastra durante anos unha perda de poder adquisitivo e de dereitos laborais que debe ser "inaceptable e combatido sen discriminacións cara a ningún traballador de seguridade privada, independentemente de onde presten os seus servizos".