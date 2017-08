O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, reclamou a "retirada inmediata" da reforma do mapa sanitario de Galicia, anunciado a comezos de mes polo Goberno autonómico, xa que, ao seu xuízo, suporá "un deterioro na calidade de vida dunha gran parte da poboación galega".

Este venres en comparecencia de prensa, Villares cargou contra o Executivo autonómico pola "forma de presentación" deste cambio na forma de ordear as áreas sanitarias do Sergas, que se simplifican e pasarán a ser 7 en lugar das 11 existentes na actualidade.

Así, acusou ao Executivo que dirixe Alberto Núñez Feijóo de anunciar esta medida "a principios de agosto" co obxectivo, ao seu xuízo, de "non querer someterse ás críticas da sociedade".

"O PP está ebrio de maioría absoluta", incidiu Villares, para logo ironizar con que "recomenda" aos populares que visiten o Sergas para consultar "os seus problemas de xordeira".

MERCANTILIZACIÓN E CENTRALISMO

Para o portavoz parlamentario da forza rupturista, un dos artigos da reforma sanitaria exemplifica o "carácter mercantilista" e de continuación de "os recortes" que pretende introducir o Goberno galego.

Éste fai referencia a que "se cambia o criterio de necesidades sanitarias polo de recursos sanitarios existentes". Villares ve nesta modificación unha forma de desprazar os dereitos dos pacientes en favor dos intereses das empresas do sector sanitario.

A continuación, opinou que a reformulación do mapa sanitario e a súa simplificación en sete áreas "esnaquiza" o servizo, xa que se opta por un modelo "centralizado" no que "desaparecen" criterios como "o laboral, a dotación de vías e medios de comunicación ou o desenvolvemento poboacional" á hora de ser asignado a un centro.

LIBRE DESIGNACIÓN

Todo iso tamén provoca, segundo Villares, o "enfraquecemento" dos hospitais comarcais e de "a xestión democrática", xa que "se aparta" da toma de decisións a "os consellos de persoal".

Ademais, asegurou que co novo modelo aumenta "a libre designación sen especificar en que postos", polo que se producirá "un incremento" dos nomeamentos "a dedo", á vez que incidiu en que a atención primaria "é a gran esquecida" con esta reforma.

Por todo iso, Luís Villares reclamou a "retirada inmediata" dunha reforma que cre "un paso máis no desmantelamento do sistema público do país" e que "deteriora a calidade de vida dunha gran parte da poboación".