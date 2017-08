A Deputación de Lugo pon en valor os recursos fluviais da provincia con actividades gratuítas no interior

O responsable de Deportes da Deputación de Lugo, Pablo Capón, xunto coa alcaldesa de Guitiriz, Regina Polín Rodríguez, presentou este venres as actividades deportivas fluviais, gratuítas e para todos os públicos, que o Goberno provincial leva durante agosto e comezos de setembro a municipios do interior.

Nota, Corte E Foto. Ou Goberno Dá Deputación Pon En Valor Vos Recursos Fluviais | Fonte: Europa Press

Segundo dixo o deputado, a iniciativa enmárcase no primeiro Plan Estratéxico de Turismo, e, concretamente, nunha das súas liñas de actuación, que é a posta en valor dos recursos e zonas fluviais lucenses, ofrecendo nas mesmas unha alternativa deportiva e lúdica coa que promover o sector turístico.

Rivera Capón destacou que con esta iniciativa búscase "reforzar no verán", cando hai máis visitantes na provincia, "a oferta lúdica e deportiva no interior do conxunto da provincia, ofrecendo tanto no norte e centro como no sur lugués unha alternativa ao turismo de praia, mostrando as posibilidades de lecer nos ríos".

A programación de actividades deportivas fluviais, que é gratuíta e para todos os públicos, inclúe 12 xornadas, que se desenvolverán en espazos naturais de Navia de Suarna, Vilalba, Negueira de Muñiz, Ribas de Sil, Chantada, Monforte de Lemos, Sarria, A Pontenova, Guitiriz, Trabada, Portomarín e Lugo.

As actividades inclúen atraccións inchables, tobogáns, balancines, polbos, rocódromos acuáticos, pistas de obstáculos ou kaiaks, así como animación.

Cada sesión, que terá unha duración de entre tres e catro horas, contará coa supervisión de, canto menos, un coordinador e entre seis e doce monitores, que se encargarán do coidado e atención dos participantes para garantir unha actividade divertida e segura.