O turista español elixe o norte para a ponte de agosto

A Ponte de Agosto é unha data clave para o turismo rural en España. Un sector que este ano terá unha ocupación do 58%, catro puntos por baixo da de 2016 no conxunto do Estado. Unha situación que, con todo, é moi diferente no norte da península, onde a ocupación supera os datos do pasado ano, segundo un informe do portal Escapadarural.com.

Casa da Pedra, unha casa de turismo rural en Tomiño | Fonte: toprural.com

De feito, e segundo suliña esta web, os destinos preferidos polo viaxeiro para os próximos días son Asturias, cun 76%, seguida de Navarra (74%), Cataluña (68%), País Vasco (66%) e Murcia e Galicia, ambas as dúas co 65%.

No lado contrario atópanse os destinos de interior; Castela-A Mancha (36%), A Rioxa (37%) e a Comunidade de Madrid (40% de ocupación). “Datos que confirman que o turista sente máis atraído polo fresco do norte e a posibilidade de bañarse na praia durante este mes de agosto”, indica.

Preferencias do viaxeiro rural no verán

Neste sentido destaca que o máis demandado á hora de buscar casa rural para esta ponte é que estea preto da praia. Tamén se miran moito aloxamentos con piscina (65%), illados ou en zonas de montaña (61%).