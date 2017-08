Xunta reproba a Nigrán que non informase de episodios de contaminación na auga do 7 ao 10 de agosto en Praia América

A Xunta reprobou que o Concello de Nigrán (Pontevedra) non informase á poboación de episodios de contaminación na auga rexistrados entre os días 7 e 10 de agosto en Praia América, a pesar de que se lle advertiu "da obrigatoriedade de informar o estado das augas mediante carteis".

Tal e como comunicou este venres a Administración autonómica, a análise microbiológico realizado o pasado luns en Praia América confirmou a presenza de Escherichia Coli nunha proporción que superaba o valor máximo aceptable establecido.

Neste marco, lembrou que nestes casos a lei obriga aos concellos a comunicar esta situación con carteis informativos que prohiban o baño ou recomenden absterse de este de forma temporal por contaminación microbiológica.

No entanto, a Xunta asegurou que, a pesar de que o mércores esixiu estas cuestións ao alcalde, o Goberno municipal non informou os usuarios destes episodios, os cales se deron por finalizados este venres ao dar negativos as análises.

Ante estes feitos, fontes da Administración autonómica indicaron a Europa Press que valoran a posibilidade de abrir un expediente sancionador contra o Concello nigranés.