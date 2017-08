A Xunta reabrirá ao marisqueo a parte interna da ría de Pontevedra case 20 anos despois

A Consellería do Mar reabrirá ao marisqueo 19 anos despois a parte interna da ría de Pontevedra ao constatar unha mellora na clasificación microbiolóxica das augas da zona.

Marisqueo | Fonte: Europa Press

A parte comprendida entre Punta Praceres e o peirao de Lourido leva catalogada como zona C --pechada ao marisqueo-- desde 1998 e desde este venres o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) decidiu que pase a ser zona B --o produto pode comercializarse tras pasar por unha instalación depuradora--.

Así, o marisco extraído desta zona é apto para o seu consumo en fresco, "con todas as garantías de calidade e salubridade", segundo informa o Goberno galego, sempre que se someta a proceso de depuración.

As zonas de produción de moluscos bivalvos clasifícanse como A, B ou C. No caso de zona A, os produtos poden acceder directamente ao mercado. En B, é necesario a depuración. E en zona C, só poden ir ao mercado no caso de que vaian para conserva ou tras unha reinstalación para un proceso de depuración natural.

OUTRAS MELLORAS

Ademais, a Xunta informa de que conseguiron melloras na situación microbiolóxica nas partes internas das rías de Cedeira e Betanzos, así como no polígono de bateas de Vilagarcía A.

No caso da ría de Cedeira, trátase da zona entre Punta Sarridal e Punta Xián, que pasa a ser zona B, pois era C entre xuño e setembro.

Respecto da ría de Betanzos, mellora o espazo entre Punta Ostreira e o apeadeiro de Paderne --pasa tamén de zona C a B--. No polígono de Vilagarcía, o cambio é de zona B a A.