Un ferido leve tras chocar dous coches no porto de Aguiño

Unha persoa resultou ferida leve na madrugada deste sábado nun accidente de tráfico rexistrado en Ribeira (A Coruña), onde chocaron dous coches no porto de Aguiño.

Segundo a información do CAE 112-Galicia, o suceso tivo lugar sobre as 1,50 horas da madrugada e, como consecuencia do choque, un dos vehículos derrubou un farol.

Ata a zona foron mobilizados axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, así como efectivos dos Bombeiros de Ribeira. O 061 prestou asistencia sanitaria á vítima.

Por outra banda, sobre as 7,45 horas deste sábado, o 112 recibiu unha alerta na que se informaba dun vehículo envorcado en Pontevedra, concretamente no quilómetro 3,5 da PO-546, á altura da parroquia de Lourizán.