A amizade que marabilla a Portugal

“Amizade acima de calquer emblema”, destacaba Récord ante do arrinque da Volta a Portugal;

“A história de Gustavo Veloso e Álex Marque, os rivais que treinam juntos mas correm por si”, relataba Observador; “Uma amizade à prova de clubes”, escribía esta mesma semana a agência Lusa e recollían varios medios do país veciño, xa coa Grandíssima en disputa.

Álex Marque e Gustavo Veloso, nunha etapa da Volta a Portugal. | Fonte: Agência Lusa

Na reportaxe de Ana Marques Gonçalves para a axencia Lusa, os dous ciclistas galegos, Gustavo Veloso (W52-FC Porto) e Álex Marque (Sporting-Tavira), relataban a súa amistade, indiferente ás cores que defenden e malia ser, un ano máis, rivais directos na loita pola 79ª edición da Volta a Portugal.

“Os adeptos portugueses, pouco acostumados a demonstrações de afeto entre atletas de dois clubes rivais e maioritariamente educados pelas tradições futebolísticas, inundaram as caixas de comentários de ambos, enaltecendo o exemplo dado pelos dois galegos”, recolle a reportaxe, en referencia ás fotos conxuntas de Veloso e Marque no facebook trala concentración en Navacerrada previa á Volta a Portugal. "Teve um impacto muito grande no público, sobretudo no daqui. Na Galiza, encararam de forma normal, porque já sabem que treinamos juntos", apuntaba Álex Marque.

A Agência Lusa relata o primeiro encontro dos dous ciclistas galegos, hai xa máis de 15 anos, na subida ao Alto do Seixo, cando o arousán Veloso, agora con 37 anos, xa era profesional, no Carvalhelhos-Boavista, e o estradense Álex Marque, máis novo con 35, estaba no CC Estradense. Marque desenvolveu toda a súa carreira no ciclismo portugués e Veloso, trala desaparición do Xacobeo, regresou a Portugal no W52-Quinta da Lixa. Alí, no 2013, coincidiron no mesmo equipo, orixe do actual W52-FC Porto.

“Costumo dizer que treinamos juntos desde 2001. Ele era amador e já treinávamos juntos. Porque haveríamos de deixar de fazê-lo agora? Não vamos treinar cada um para o seu lado, quando somos amigos”, sostén Gustavo Veloso. “Vivemos a 30 quilómetros um do outro. Pelo facto de estarmos em equipas rivais não vamos deixar de ser amigos e de treinar juntos”, coincide Álex Marque.

Arousano e estradense, coa N-640 entremedias, adestran xuntos dúas ou tres veces por semana, compartiron vinte días de concentración en Navacerrada e coincidiron en Manzaneda, onde Veloso acudiu coa familia, xusto antes da Volta a Portugal. Marque comentaba á Agência Lusa que, nas longas tiradas de adestramento, “falam um pouco de tudo: da vida, do ciclismo… Mas nunca de estratégias da sua equipa”.

Dende o venres 4, que arrincou a Volta, a amistade está aparcada ata o vindeiro martes, que remata a proba en Viseu. O xoves, na sexta etapa antes da xornada de descanso, Álex Marque quedouse na subida ao alto do Viso. O W52-FC Porto de Gustavo Veloso tirou a morte para eliminar o seu principal rival para o triunfo: Marque perdeu 1,22 segundos en meta. Na xeral, o líder é Raúl Alarcón, Veloso (vencedor no 2014 e 2015) está a 39 segundos e Marque (vencedor no 2013), xa case sen opcións, a 1,56. Quedan catro etapas para decidir a Grandíssima.