Interceptado un motorista a 150km/h en Bueu nunha zona limitada a 60

O servizo de radar móbil do Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra detectou a unha motocicleta circulando a 150 Km/h nunha estrada convencional do municipio de Bueu, limitada a 60.

Os feitos sucederon ás 15,48 horas do pasado xoves, á altura do quilómetro 14 da estrada PO-551, no lugar da Graña (Bueu).

As xestións realizadas polos axentes concluíron coa localización do piloto, un mozo de 25 anos veciño de Bueu, que está a ser investigado pola presunta comisión dun delito contra a seguridade viaria. Na súa declaración, alegou que lavara a moto e a estaba "secando".

A Garda Civil lembrou que pasar a velocidade permitida legalmente leva unha infracción administrativa e unha multa. Ademais, a partir de certa velocidade, o feito se tipifica como delito no Código Penal.