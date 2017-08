“O SERGAS necesita máis traballadores e medios, non un novo mapa”

Sorprende que se comece a tramitar un anteproxecto de Lei en pleno mes de agosto. A que cre que se debe isto?

José María Dios

Evidentemente, cando non se ten a conciencia tranquila e se quere meter disimulando unha modificación deste tipo, faise con nocturnidade, alevosía e en verán. Estipulan ademais, un prazo do 2 ó 17 de agosto para presentar alegacións, o que indica as claras o escurantismo con que o PP trata de facer un verdadeiro golpe de estado á Sanidade Pública Galega.

Necesitaba Galicia unha reordenación real do mapa sanitario?

Faixa protestando pola falta de enfermeiras en xinecoloxía no hospital do SERGAS Álvaro Cunqueiro | Fonte: remitida

Por suposto que non. O que si se necesita e dotar de medios materiais e humanos os hospitais comarcais, dándolle a capacidade de xestión, para que de maneira próxima, atendan as persoas que o necesitan o máis próximas posibles o Hospital de Referencia. O darlle as competencias aos xerentes de área nas cabeceiras de provincia, deixa sen organización directa os hospitais comarcais. Os xefes de servizo, terán a capacidade de regular todos os hospitais da súa zona e poder desprazar aos profesionais dun hospital a outro, o seu antollo.

Houbo algunha negociación previa cos sindicatos os colectivos de usuarios?

A negociación, como acostuma a facer o PP é cos seus. Por suposto que cas organizacións sociais e cos traballadores non falou. Si o fixo cos sindicatos pero estes xa manifestaron a súa oposición a este Anteproxecto e que o que queren é que se retire e se poña en marcha de verdade, a Lei de Saúde de Galicia do ano 2008 que o PP está sen desenrolar en temas importantísimos como son a participación cidadán e o de non darlle a Investigación e a Educación Sanitarias a entidades privadas.

A reforma reduce as áreas sanitarias en comarcas como Valdeorras, O Barbanza ou A Mariña. Que consecuencias concretas ten para os usuarios desas zonas a redución? Por que vostedes creen que contribúe a desertización do rural?

Si se deixan de dar servizos nas zoas rurais (agora o vemos tamén en colexios e institutos….) a xente tenderá a irse a lugares que dispoñen destes servizos. O PP sempre dí “que conta ca xente do rural”, pero os seus feitos van sempre na dirección contraria. A medicina aparte de calidade ten que ter proximidade: si temos que desprazarnos 100 quilómetros. para chegar o noso hospital de referencia, moitos dos problemas non se resolverán.

Tamén inflúe o tema da estabilidade dos traballadores: si un/unha xerente pode desprazar aos profesionais por toda a Área Sanitaria, a calidade do traballo verase reducida. A desertización do rural é evidente si os principais servizos non se dan nas proximidades das áreas rurais. Existe un Hospitalcentrismo por parte do PP que ningunea a Atención Primaria e contribúe a que a xente se marche das zoas rurais.

Dado que o PP ten maioría absoluta no Parlamento de Galicia e vistos os precedentes, que esperanzas reais hai de que retiren a Lei?

Dende ás organizacións socias e sindicais, tentaremos que este anteproxecto non siga adiante. Si se lee con pausa, verase que ten moitos inconvenientes para dar unha Sanidade Pública, universal, gratuíta e de calidade, e tamén próxima. O que teñen que facer é retiralo, por suposto, e poñer en marcha todo o que falta da Lei de Saúde de Galicia do ano 2008, que é moito…...pero claro, isto ó PP non lle gustará porque faría participar ás organizacións na toma de decisión das xerencias e o PP quere as maiorias para privatizar o sistema.

Cree que se incorporarán algunha alegación?

Intentaremos que si se retira, non farán falla as alegacións…….pero de todas formas, instamos a xente a que se lea o anteproxecto e alegue o que considere.Para conseguir algo como o que solicitamos: a presión nas institucións (cos alcaldes incluídos…) debe ser constante, permanente e contundente.

A que se refiren vostedes cando aseguran que a reforma privatiza tamén a investigación e a educación sanitaria?

Crea unhas estruturas que non existían, para que por decreto, a consellería, a través destas estruturas “manexe” a investigación (as patentes se elaboran na pública e logo se fan cargo empresas privadas que son as que comercializan os produtos -pasou co tratamento da hepatite C….-). Pasa o mesmo ca educación (MIR, FIR, etc.) que os responsables de impartila, serán entidades privadas si a modificación da Lei de Saúde de Galicia sae adiante.

Vostedes tamén alertan de que a Xunta non está a cumprir a Lei Sanitaria vixente, a de 2008. Que aspectos cree que non se está a cumprir en concreto?

O tema da participación social é evidente. Dende as organizacións sociais levamos 9 anos solicitando a posta en marcha do Consello de Saúde de Galicia e dos Consellos de Saúde de Área: na lei do 2008, ven establecidas unhas funcións e composición da súa estrutura, de forma impecable. O PP nunca quixo poñelos en marcha, pero sempre fala de “darlle a voz @s cidadáns…….” algo que nunca fai. Elimina ao discrepante pois fixará por decreto, quen e en que circunstancias se participará e que ademais, di o anteproxecto, que serán “órganos consultivos”…… sin comentarios.

Ao reducir o número de Áreas de Saúde de 11 a 7 e crear os “distritos” desprestixia a autonomía dos hospitais comarcais, facéndoos dependentes da cabeceira de provincia. Ademais s xerentes e xefes de servizo, controlarán toda a área, coas arbitrariedades e disfuncións que se producen o ter que regular lugares lonxe dos de decisión.

O discurso das autoridades nestes meses salienta a recuperación macroeconómica. Esta mellora dos indicadores, trasladouse nalgunha mellora á atención sanitaria pública?

Por suposto que non. Calquera que este nos temas sanitarios e calquera que “necesite” dos sistemas sanitarios públicos, ve que cada día a calidade é inferior e que só se sostén ca profesionalidade e dedicación dos profesionais.

Corrixíronse algún dos recortes aplicados no seu día?

Si miramos as listas de agarda, ata a propia consellaría di que non se cumpren os ratios da propia Lei de Garantías do PP. Si miramos o que se tarda para unha consulta, para unha proba diagnóstica ou para unha cirurxía: os tempos sempre son superiores os razoables. Si miramos o número de traballadores do sistema, moi inferior a 2009. Si miramos o número de camas en Galicia, o tema xa é sangrante. Si vemos os picos de demanda na época da gripe e nas urxencias en verán o mesmo.