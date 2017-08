A agrupación local do PSOE de Coristanco (A Coruña) comunica ao seu edil que o partido non apoia a moción de censura

A agrupación local do PSOE de Coristanco (A Coruña) comunicou ao seu edil na corporación municipal, Abraham Gerpe, que o partido non apoia un pacto cos concelleiros do PP para impulsar unha moción de censura contra o rexedor, Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGa).

Así o confirmou este sábado a Europa Press o secretario xeral do PSOE de Coristanco, logo de que a executiva provincial do partido dese marcha atrás na tarde do venres e instase a "retirar" a moción.

No entanto, o edil Abraham Gerpe asegura que non ten ningunha comunicación oficial da decisión do partido máis aló do comunicado emitido pola executiva do PSOE da provincia da Coruña.

Nun primeiro momento, o secretario provincial dos socialistas coruñeses, Julio Sacristán, expresou que lle parecía "unha boa opción" o pacto entre o único edil do PSOE na corporación e o cinco concelleiros populares para impulsar a moción de censura, xustificada pola "inacción" do goberno local dirixido por Lavandeira, segundo os seus promotores.

Amacio Lavandeira dirixe o consistorio de Coristanco co apoio de catro edís logo de que abandonasen o goberno o propio Abraham Gerpe, outra concelleira de TeGA e a representante do BNG.

O CONCELLEIRO DI NON SABER NADA

En declaracións a Europa Press, o edil socialista Abraham Gerpe --que non é militante do partido-- afirmou que aínda non recibiu ningunha comunicación oficial sobre a decisión do partido de non apoiar a moción de censura.

Ademais, incidiu en que será a dirección local do PSOE quen teña que dar explicacións "por este cambio de opinión", xa que as negociacións co PP, di, iniciáronse desde a dirección da agrupación de Coristanco.

Así, Gerpe cre que o asunto "sobredimensionouse" porque se trata dunha cuestión de carácter local e quíxose dar "tintes políticos" ao tema ao estar aberto o proceso de primarias para a elección da nova dirección do PSdeG.

Deste xeito, tras defender que o PP realizou "un sacrificio" ofrecéndolle a Alcaldía a cambio de quitar a Terra Galega o bastón de mando, Gerpe asegurou que lle "consta" que o rexedor iniciou "un achegamento" coa agrupación socialista para tratar de reconducir a situación do concello.