Controlado o incendio de Pantón (Lugo) tras calcinar unhas 38 hectáreas

A Consellería do Medio Rural dá por controlado o incendio forestal rexistrado no municipio lucense de Pantón, que, segundo as últimas estimacións, calcinou algo máis de 38 hectáreas.

En concreto, segundo apuntou a Xunta nun comunicado, o lume, na parroquia de Pombeiro, iniciouse pasadas as 1,00 horas da madrugada deste sábado e quedou controlado pouco antes das 18,00 horas. Nel traballan cinco axentes forestais, 11 brigadas, 11 motobombas, unha pa e un helicóptero.

Por outra banda, está controlado desde primeira hora da mañá deste sábado outro incendio forestal iniciado a última hora do venres en Maside (Ourense), na parroquia de Piñeiro, que calcinou unhas 29,6 hectáreas, segundo as últimas estimacións.

Finalmente, tamén permanece controlado desde as 19,00 horas do venres o incendio forestal que afecta á parroquia de Lebozán, en Lalín (Pontevedra) e que queimou unhas 36 hectáreas de superficie, a maior parte de monte raso.