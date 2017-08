O Leyma ten boa pinta

Dos tres equipos galegos da LEB Ouro, o Leyma Coruña é quen ten máis avanzado o seu plantel para a vindeira campaña. E pinta ben o equipo coruñés. Coa fichaxe anunciada do desexado Dmitry Flis, ala-pivote de 2,03 metros e 32 anos, son xa dez os xogadores ás ordes do técnico Gustavo Aranzana.

Dmitry Flis, coa camisola do COB en Riazor, lanza ante Sergio Olmos. | Fonte: @basquetcoruna

Nacido en Kaliningrado (Rusia) e en posesión da nacionalidade española dende 2009, Dmitri Flis procede do COB Ourense, onde a pasada campaña promediou durante a Liga regular 11 puntos (45% en T2, 37% en T3 e 72% en tiros libres) e 5 rebotes en 27 minutos de xogo. Segundo o propio Leyma, “Flis é un catro moderno, xa que ofensivamente é quen de abrir o campo co seu tiro dende calquera posición. Ademáis, é moi perigoso no 1x1 de cara, visión de xogo e capacidade de pase. Defensivamente é un bo reboteador, moi duro e pode defender tanto preto coma lonxe da zona”.

Un xogador completo e cunha longa experiencia no básquet español, tras formarse na canteira da Penya, a onde chegou con 16 anos. Co Joventut de Badalona, Flis chegou a conquistar dous títulos europeos (2006 e 2008) e unha Copa do Rey (2008) e pasou por Andorra (LEB), Ural Ekaterimburgo (Superliga Rusa) e Manresa (ACB) antes de fichar polo Club Ourense Baloncesto.

Será o de Básquet Coruña un xogo interior poderoso e experimentando, coa renovación de Sergio Olmos (30 anos), o regreso de Edu Hernández-Sonseca (34 anos) e a fichaxe agora de Dmitry Flis (32 anos). Ademáis, o ex de CB Breogán Jonathan Gilling (26 anos) pode xogar tanto de tres coma de catro.

Deste xeito, o Leyma Coruña de Gustavo Aranzana conta xa con dez xogadores, a unha semana do arrinque dos adestramentos: catro renovacións (Ángel Hernández, Larry Abia, Sergio Olmos e Pablo Ferreiro) e seis novas fichaxes: Jorge Sanz, Mike Torres, Trevor Cooney, Jonathan Gilling, Edu Hernández-Sonseca e Dmitry Flis. Faltan aínda un par de pezas para completar o equipo 2017-18.