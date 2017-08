Un ciclista resulta ferido de gravidade tras chocar cun coche en Noia (A Coruña)

Un ciclista resultou ferido de gravidade logo de chocar cun coche no termo municipal de Noia (A Coruña), segundo informou o CIAE 112.

O suceso tivo lugar ás 20,20 horas do pasado sábado no punto quilométrico 70,500 da estrada AC-550. Urxencias Sanitarias 061 trasladou ao ciclista, que no momento da chegada dos servizos de urxencia estaba consciente, ao Hospital Clínico de Santiago.

Tras recibir o aviso dun particular, a central de emerxencias puxo o caso en coñecemento da Garda Civil de Tráfico, os Bombeiros de Boiro, o GES de Brión, Proteccion Civil e o servizo de mantemento da estrada.