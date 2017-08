Activo un incendio en Vilariño de Conso (Ourense) e extinguidos os de Pantón (Lugo) e Maside (Ourense)

Un incendio permanece activo desde as 23,00 horas do pasado sábado na parroquia de Castiñeira, situada no municipio ourensán de Vilariño de Conso.

Diso informou a Consellería do Medio Rural este domingo nun comunicado no que sinalan que o lume se iniciou "en varios focos simultáneos".

Segundo as primeiras estimacións, a superficie afectada supera as 20 hectáreas. Nas tarefas de control participan seis axentes, 14 brigadas, sete motobombas e dúas pas.

EXTINGUIDOS Os INCENDIOS DE PANTÓN E MASIDE

Por outra banda, a Xunta tamén informou que os incendios que desde o venres afectaban os municipios de Pantón (Lugo) e Maside (Ourense) quedaron extinguidos.

O de Pantón, declarado na parroquia de Pombeiro, queimou 33,84 hectáreas e na súa extinción traballaron oito axentes, 17 brigadas, 14 motobombas, unha pa e un helicóptero.

Os servizos anti incendios deron por extinguido ás 21,30 horas do domingo o lume que desde a noite do venres afectaba á parroquia de Piñeiro, situada no Concello de Maside.

Segundo os últimos cálculos, a superficie afectada supera as 29 hectáreas e na súa extinción participaron oito axentes, 21 brigadas, 13 motobombas e tres pas.

CONTROLADO SAN CRISTOVO DE CEA

Ademais, a Consellería do Medio Rural dá por controlado o incendio declarado na parroquia de Viña, en San Cristovo de Cea (Ourense), que, polo momento, calcinou 20 hectáreas.

A Xunta sinala que este lume tamén se iniciou en varios puntos con focos simultáneos. Nas tarefas de control participan un técnico, nove axentes, 18 brigadas, 13 motobombas e tres pas.