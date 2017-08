Galicia copa un ano máis a produción de rodaballo en España, cun prezo que repunta un 17%

Galicia continúa como a maior produtora de rodaballo de acuicultura en España, co 99% do mercado existente, ao criar 7.346 toneladas en 2016 das 7.396 de todo o país, que se completan con outras 50 toneladas que se producen en Cantabria (1%).

Produción de rodaballo en España | Fonte: Europa Press

Así figura no informe anual da Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), que recolle Europa Press, no que se apunta que a cría de rodaballo baixa un 4,1% en Galicia en comparación coas 7.607 toneladas de 2015.

Con todo, o prezo medio do rodaballo de acuicultura en primeira venda en Galicia repunta un 16,6% ata alcanzar os 8,58 euros por quilo, máis dun euro por encima dos 7,36 euros do ano anterior.

De tal forma, o importe das 7.346 toneladas facturadas rolda os 63 millóns de euros na Comunidade. O prezo medio e a facturación son os maiores desde 2011, ano no que se chegou a alcanzar os 9,14 euros por quilo e superáronse os 70 millóns de euros en vendas.

Así mesmo, segundo a estimación que fai Apromar para 2017 no seu informe, a produción recuperarase ao redor do 1,5% respecto ao ano pasado en Galicia, e prevé que poida superar as 7.450 toneladas tras dous exercicios en descenso (2015 e 2016).

OUTRAS ESPECIES

Este informe de Apromar tamén conta con información doutras especies como o ollomol, que se produce en acuicultura unicamente en Galicia en toda Europa. En 2016 cultiváronse 178 toneladas.

Segundo explica o estudo, "non se prevé un incremento significativo na produción desta especie nos próximos anos, aínda que si existen algunhas liñas de investigación sobre o seu cultivo noutras comunidades autónomas españolas".

Por outra banda, en 2016 producíronse 755 toneladas de linguado en España, un 13,7 % máis que en 2015. Esta produción localízase nas autonomías de Galicia (295 toneladas) e Andalucía (460). A colleita de 2017 prevese que supere as 850 toneladas, cun lixeiro aumento ata as 315 na Comunidade galega.