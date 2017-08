Na que é xa a súa sexta xira por España, a banda arxentina Él mató a un policía motorizado fai escala no Festival V de Valarés --18 e 19 agosto en Ponteceso (A Coruña)-- para presentar o seu último disco, 'La síntesis O'Konor', que consideran o seu traballo "máis de laboratorio".

"Neste momento diríache que é o meu disco favorito", explica nunha entrevista a Europa Press o cantante do grupo, Santiago Motorizado (Santiago Barrionuevo), que destaca que este último álbum, gravado no principio do ano nos estudos Sonic Ranch de Texas (Estados Unidos), é o máis coidado "a nivel de detalles e de planos sonoros" e marca distancias con anteriores traballos como 'La dinastía escorpio', un disco "máis cru e vivo".

Nesa procura de novos planos sonoros, Él mató a un policía motorizado aproveita para render un tributo aos Beach Boys. E é que o disco 'La síntesis O'Konor' toma o nome, do mesmo xeito que o 'Pet Sounds' dos Beach Boys, dunha canción instrumental sen letra.

Con esta elección os arxentinos deixan clara a súa intención de consentir o son e os detalles. "A verdade é que a parte das letras é a menos planeada. Van fluíndo as palabras, as ideas e así van quedando", destaca na entrevista Santiago Motorizado, que non esconde que a "melancolía" e "as relacións", como "en case toda a historia da banda", están presentes neste traballo.

"Volvemos buscar a síntese, cousas que se contrapoñen, aquí é a mestura desa melancolía das letras cun certo optimismo que aparece no musical. É unha combinación que nos gusta como funciona", apunta o cantante e baixista.

XIRA POR ESPAÑA

Facía xa dous anos que Él mató a un policía motorizado non viña a España. "As ganas de vir acumuláronse", desvela o cantante, que agradece ao público español "a súa resposta para coas cancións e a banda".

Ademais, sinala que percorrer a península atráelles especialmente dado que, nunha extensión máis pequena que Arxentina, permítelles "coñecer rexións moi diferentes, coa súa personalidade, a súa cultura e os seus climas". "Coñecelo namóranos", sinala.

Así, aínda que recoñece que "hai momentos moi intensos" nos que desexan "unha semana ou dúas de vacacións", manifesta que, despois, cando promedian as vacacións uno vaise pondo nervioso e quere estar encima dun escenario".

PARADA EN GALICIA

A entrevista concedida a Europa Press prodúcese unha semana antes de que banda comparta escenario no Festival V de Valarés cos seus amigos de Los Planetas, aos que lle une unha amizade desde que se coñeceron na Primavera Sound alá por 2010. Antes, estarán este luns en León e o xoves en Oviedo.

"Esperamos o mellor deste festival", explica Santiago Motorizado, que se mostra moi "contento" polo cartel deste evento no que tamén actuarán grupos como Love of Lesbian ou Los Punsetes.

Pero co que máis "entusiasmada" está a banda é, segundo indicou, con poder coñecer esta zona da Costa da Morte. "Estivemos a rexoubar un pouco as praias e o lugar, que é como salvaxe, e estamos entusiasmados", expresa o cantante ao que lle "encanta" a comida, a cultura e xeografía de Galicia", comunidade na que un irmán seu viviu cinco anos.

O Festival V de Valarés terá lugar os próximos días 18 e 19 de agosto na praia de Balarés, un espazo do municipio coruñés de Ponteceso situado ao pé do Monte Blanco, cun coidado piñeiral que rodea todo o areal.