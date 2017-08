Unha mostra das obras da escola 'O Garaxe Hermético' clausura este domingo as Viñetas desde o Atlántico 2017

A vixésima edición do Salón Internacional do Cómic da Coruña, Viñetas desde o Atlántico, pecha este domingo a súa axenda de actividades paralelas, pero todas as exposicións que conforman o aniversario da cita estarán abertas ata o 11 de setembro.

A XX edición do evento péchase, tal e como informou a organización nun comunicado, cunha presentación colectiva das obras do alumnado da escola de cómic de Kiko da Silva en Pontevedra, O Garaxe Hermético, que porá o broche a unha semana de charlas, conferencias, firmas e presentacións de novidades.

O director de Viñetas desde ou Atlántico, Miguelanxo Prado, puxo en valor a "sorte" de asistir e participar na "conquista da madurez" que conseguiu o cómic, unha "linguaxe universal", e na "relación que vai máis aló da nostalxia da infancia perdida" que, ao seu xuízo, estableceu o salón coruñés.

En opinión de Prado, o programa da vixésima edición é o "exemplo perfecto" da "maioría de idade" alcanzada polo cómic, que ten como "clara demostración" da calidade e importancia dos artistas galegos as exposicións colectivas 'A banda deseñada galega no vinte anos de Viñetas' e 'Dez anos de Premios Nacionais'.

Por último, o director destacou a súa "satisfacción" coa incorporación ao salón da Fundación Barrié e Afundación, así como o "moito" achegado pola concellaría de Culturas, Deporte e Coñecemento da Coruña e a deputación provincial para "facer, unha vez máis, da Coruña o epicentro do cómic".