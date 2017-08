A plataforma Salvemos Cabana denunciou este domingo que a empresa Gas Natural Fenosa, promotora do proxecto eólico Mouriños da Serra do Gontón (A Coruña), rexeita a instalación de dispositivos de protección de aves nos aeroxeradores "polo elevado investimento que requirirían".

Zona afectada pola construción do parque eólico. | Fonte: Europa Press

Segundo informou a asociación nun comunicado, na documentación que a Xunta de Galicia puxo en información pública, a empresa rexeita a súa aplicación ao considerar tamén que as comunidades destes animais "non fan previsible" a presenza de bandadas ou especies vulnerables á instalación, senón que "se limitaría a aproximacións ocasionais" de exemplares illados ou en parella.

Salvemos Cabana lembrou que, segundo datos do Ministerio de Medio Ambiente, "máis dun millón de aves migratorias" pasan pola zona na súa migración anual entre verán e outono. A plataforma alertou de que o proxecto eólico localízase "a escasa distancia" dunha Important Bird Area (ÍA) e "nas inmediacións" da Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) da Costa da Morte.

Segundo observou a asociación na documentación exposta polo Goberno galego, a promotora anuncia que a vixilancia se realizará "cun técnico especialista con medios ópticos e coa periodicidade que sexa establecida", algo que consideraron "notoriamente insuficiente" e de "escasa fiabilidade".

Ademais, Salvemos Cabana asegurou que a empresa só contempla un aumento na frecuencia das visitas "no caso de que no curso da vixilancia detectásese unha mortalidade elevada" de especies, polo que criticou que as paradas técnicas "quedarían supeditadas" ao número de exemplares, cando "o importante", ao seu xuízo, é a protección da biodiversidade e non do número.

Por último, a plataforma informou de que, "en datas recentes", a Sociedade Galega de Historia Natural alertou de que anualmente morren, en toda España, entre catro e 18 millóns de aves e morcegos en instalacións eólicas, dos cales Galicia estaría, segundo as súas cifras, entre o medio millón e case dous millóns de exemplares.