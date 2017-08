O incendio de Vilariño de Conso (Ourense) afecta xa a máis de 100 hectáreas

O incendio que afecta á parroquia de Castiñeira do municipio ourensán de Vilariño de Conso supera xa as 100 hectáreas de superficie calcinada, segundo as últimas estimacións dadas a coñecer pola Xunta.

Lume en Vilariño de Conso

Así, a Consellería do Medio Rural dá por "estabilizado" o lume, iniciado na madrugada do domingo "en varios focos simultáneos". Nas tarefas de control participaron sete axentes, 18 brigadas, nove motobombas, unha pa e medios aéreos.

Por outra banda, continúa baixo control desde primeira hora do domingo o lume que afecta ao termo municipal de San Cristovo de Cea (Ourense).

As últimas estimacións sinalan que a superficie afectada polas lapas elévase ata as 38 hectáreas, 30 de monte arboledo e 9 de raso. No lume traballaron, desde o seu inicio, un técnico, nove axentes, 19 brigadas, 14 motobombas e tres pas.