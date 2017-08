O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, asegurou que a posibilidade de chegar a un pacto entre os candidatos a liderar o partido "sería desvirtuar as primarias" e suporía facer "un fraco favor" aos militantes socialistas.

Así se expresou este domingo o precandidato a liderar o PSdeG nunha entrevista en Radio Nacional recollida por Europa Press, na que Leiceaga mostrouse aberto a celebrar un debate entre as persoas que opten á Secretaría Xeral do partido.

Polo momento, o político de Noia comparte esta carreira co militante vigués Gonzalo Caballero e o seu compañeiro no grupo parlamentario Juan Díaz Villoslada, quen esta semana expresou o seu desexo de celebrar un debate electoral entre candidatos, unha posibilidade que Leiceaga ve con bos ollos.

"Pareceríame ben que a militancia puidese coñecer os distintos proxectos. Sempre sobre a base de algo moi importante, que é o xogo limpo que debe haber entre compañeiros dun mesmo partido", afirmou.

Cuestionado sobre un hipotético pacto entre candidatos previo á celebración das primarias, Leiceaga opina que este extremo "sería desvirtuar" o proceso interno aberto nas filas do socialismo galego.

"Fariamos un fraco favor se nos pomos todos de acordo para anular o proceso de primarias e que os militantes queden en casa", remarcou.

A continuación, tras ser interpelado sobre se a posible irrupción dun candidato da liña 'susanista' do partido puidese acelerar acordos entre os actuais precandidatos --todos apoiaron a Pedro Sánchez--, Leiceaga indicou que ese extremo "non forma parte do escenario" nestes momentos.

RETO: LIDERAR A ALTERNATIVA Ao PP

Para Leiceaga, o reto do PSdeG pasa por "liderar" unha alternativa política en Galicia ao PP en colaboración con outras forzas de esquerda, como En Marea e o BNG. E é que cre que para que esta alternativa "sexa maioritaria" debe estar encabezada polos socialistas, xa que ve ao PSOE como a forza que maior capacidade ten para captar apoios.

Como reto máis próximo, Leiceaga fixou as eleccións municipais previstas para 2019, nas que o socialismo galego debe, ademais de "revalidar o poder municipal na provincia da Coruña", ser quen de recuperar apoios "nas contornas urbanas", así como "reconectar con colectivos sociais e xoves" que "ultimamente" deron "as costas" ao PSOE.

A continuación, indicou que no seu proxecto "todos teñen cabida" a condición de que "actúen con lealdade" a un partido ao que Leiceaga quere dotar de maior "autonomía" e "forza".